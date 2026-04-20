Huerta criticó VAR remoto: "Nos sentimos perjudicados, probaron con nosotros"

Gustavo Huerta expresó toda su molestia luego de la caída por 3-2 de Cobresal ante O'Higgins en El Salvador y apuntó directamente al estreno del VAR remoto implementado por la ANFP. El entrenador del cuadro nortino aseguró que la jugada del tercer tanto celeste fue mal resuelta y remarcó que su equipo terminó perjudicado por una prueba del nuevo sistema.

"El partido no tuvo VAR en El Salvador mismo, están en Santiago porque están probando un sistema nuevo para que no vengan, disminuir costos me imagino. El gol del 3-2 revisando las imágenes estaba fuera de juego", sostuvo el técnico, en alusión a la acción que primero había sido anulada y luego terminó validada tras la revisión.

Huerta profundizó en su reclamo y recalcó que en Cobresal observaron la secuencia con claridad después del encuentro.

"Vemos las imágenes en el camarín y se ve totalmente fuera de juego, entonces probaron con nosotros. Nos sentimos perjudicados por el tercer gol independiente de las facilidades que dimos. Revisando las imágenes, el jugador estaba fuera de juego claramente", sentenció.