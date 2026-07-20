Megarreforma: PDG anunció que rechazará artículos clave para forzar comisión mixta

En la antesala de un día decisivo en la Cámara de Diputadas y Diputados, la bancada del Partido de la Gente (PDG) definió este lunes por la noche su postura frente a la votación en tercer trámite de la megarreforma tributaria del Ejecutivo.

Tras una reunión de coordinación en el Congreso Nacional, los legisladores de la colectividad anunciaron que enfocarán su estrategia en rechazar cuatro puntos específicos para forzar su envío a comisión mixta e introducir mejoras sustanciales.

"Hemos decidido como bancada habilitar los puntos de Sence, Sala Cuna, Fondo de Emergencia y las compensaciones (a municipios) por las (exenciones a los adultos mayores en el pago de) contribuciones para que se vayan a mixta y podamos ver puntos de mejora", explicó el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.

El diputado puntualizó que "el fondo de emergencia, que hoy está pensado para la V Región (Valparaíso) y la VIII (Biobío), creemos que es urgente mandarlo a mixta para que se agregue la III (Atacama) y la IV (Coquimbo), que hoy día están sufriendo y es urgente", en referencia a los estragos del fuerte temporal que golpea al país.

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados votará en tercer trámite las enmiendas introducidas por el Senado a la megarreforma.

Si la Corporación aprueba todas las modificaciones, el proyecto quedará despachado a ley; de lo contrario, los artículos rechazados pasarán a una comisión mixta integrada por parlamentarios de ambas cámaras.

En este escenario de estrecho equilibrio en la Cámara Baja, el posicionamiento del PDG adquiere un peso estratégico relevante, actuando como un bloque "bisagra" entre el oficialismo y la oposición.

Debido a esta condición decisiva, la bancada ha recibido múltiples emplazamientos de diversos sectores políticos para definir la suerte de los artículos que terminarán convirtiéndose en ley o yendo a negociación en la mixta.