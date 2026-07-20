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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Con Messi entre los candidatos: FIFA abrió votación por el mejor gol del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La elección estará disponible desde este lunes hasta el 27 de julio.

Con Messi entre los candidatos: FIFA abrió votación por el mejor gol del Mundial 2026
 EFE
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Tras la finalización del Mundial 2026, la FIFA abrió una votación para que los aficionados elijan el mejor gol del certamen, con un tanto de Lionel Messi como uno de los candidatos.

Además, el listado que fue publicado en redes sociales por el organismo contiene anotaciones de Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé, entre otros.

La elección, que comenzó durante este lunes, estará abierta hasta el 27 de julio y se podrá encontrar en la página oficial del ente supervisor del fútbol.

Revisa la lista completa de candidatos a mejor gol del Mundial

  • Kerim Alajbegovic (Bosnia vs. Catar, Grupo B)
  • Julián Álvarez (Argentina vs. Suiza, Cuartos de final)
  • Jude Bellingham (Inglaterra vs. Francia, Tercer puesto)
  • Erling Haaland (Noruega vs. Brasil, Octavos de final)
  • Wilson Isidor (Haití vs. Marruecos, Grupo C)
  • Elijah Just (Nueva Zelanda vs. Irán, Grupo G)
  • Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs. Argentina, Dieciseisavos de final)
  • Daizen Maeda (Japón vs. Suecia, Grupo F)
  • Kylian Mbappé (Francia vs. Senegal, Grupo I)
  • Lionel Messi (Argentina vs. Argelia, Grupo J)
  • Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs. RD Congo, Grupo K)
  • Ferran Torres (España vs. Argentina, Final)

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