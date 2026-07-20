Con Messi entre los candidatos: FIFA abrió votación por el mejor gol del Mundial 2026

Tras la finalización del Mundial 2026, la FIFA abrió una votación para que los aficionados elijan el mejor gol del certamen, con un tanto de Lionel Messi como uno de los candidatos.

Además, el listado que fue publicado en redes sociales por el organismo contiene anotaciones de Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé, entre otros.

La elección, que comenzó durante este lunes, estará abierta hasta el 27 de julio y se podrá encontrar en la página oficial del ente supervisor del fútbol.

Revisa la lista completa de candidatos a mejor gol del Mundial