Bravo tras ver la recepción argentina: Cuando quedamos fuera con Brasil no había por qué celebrar

A propósito de la masiva bienvenida en Argentina a su selección tras perder la final de la Copa del Mundo 2026, el arquero Claudio Bravo reveló cómo abordó La Roja los protocolos de recibimiento nacional tras el adiós en una cita planetaria.

"Nos pasó, por obligaciones del Estado, ir a La Moneda después del Mundial cuando quedamos fuera con Brasil, pero nosotros no queríamos ir porque sentíamos que no habíamos conseguido nada", señaló en su rol de comentarista en ESPN F90.

"No había por qué celebrar algo, si habíamos quedado eliminados en una instancia en que no había premio para nada. Y tuvimos que ir, con la mejor disposición del mundo", añadió, aunque sin explicitar si se trató del Mundial 2010 o 2014, pues Chile cayó en ambos torneos ante Brasil en octavos.

Posteriormente, se refirió a la controversial actitud de los trasandinos contra el equipo española tras el final del partido: "Esto existe de toda la vida. Unos celebran, los otros se quedan con la amargura. Hay que saber perder, que fue las cosas que no me gustó para nada de Argentina, sobre todo al final en la premiación".