Aníbal Mosa por fichajes de Colo Colo: "Fernando Ortiz está conforme"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, realizó un balance positivo del mercado de fichajes de Colo Colo y aseguró que Fernando Ortiz quedó conforme con el plantel que tendrá a disposición para afrontar la segunda parte de la temporada. El dirigente explicó que el objetivo era reforzar una base que ya consideraban competitiva desde comienzos de año.

Consultado directamente por la evaluación del entrenador, Mosa fue categórico. "Sí, claro que sí. Claro que está conforme. Se lo ha dicho a ustedes", señaló, antes de explicar que las necesidades fueron cambiando durante el semestre.

"Los entrenadores van viendo otro tipo de cosas que uno no ve, pero nosotros todas las decisiones que tomamos son consensuadas y la opinión obviamente de nuestro director técnico es una de las más importantes. Está conforme, está tranquilo", agregó.

El dirigente sostuvo que Colo Colo buscó potenciar el equipo sin alterar el espacio de quienes ya formaban parte del plantel. "Estamos muy conformes con el equipo que nosotros armamos a principio de temporada. Lo que estábamos buscando era reforzarlo de buena manera, sin tapar a nadie, sin que nadie se sienta desplazado", comentó.

En ese sentido, Mosa destacó las incorporaciones del arquero caboverdiano Vozinha y del defensor chileno Iván Román. También evitó profundizar en la opción de Bruno Barticciotto, cuyo nombre apareció durante el mercado. "Jugadores con contrato, mejor no hablar de ellos. Yo prefiero centrarme en el equipo nuestro", manifestó.

El presidente de Blanco y Negro defendió además la política utilizada para reforzar el plantel. "Nosotros preferimos la calidad que la cantidad. Traer por traer no creo que hable bien de una institución", sostuvo.

Mosa agregó que el rendimiento de la temporada confirmó la confianza depositada tanto en los jugadores como en Ortiz: "Al final sí nos dimos cuenta que el equipo estaba bien conformado, el cuerpo técnico es el que necesita Colo Colo".

Las renovaciones quedarán para el final de la temporada

Con el mercado cerrado, Mosa también abordó las renovaciones de los futbolistas que terminan contrato, entre ellos Arturo Vidal "Las renovaciones las vamos a ver una vez que nosotros sepamos Colo Colo dónde está instalado. Y eso será a fines de temporada", explicó.

El dirigente detalló que la decisión se tomará después del cierre del campeonato, fijado para el 6 de diciembre. "Vamos a saber dónde termina y en qué competencias va a participar Colo Colo. Mientras no sepamos de eso, no voy a colocar a nadie por encima de la institución", afirmó.

Mosa aclaró que los casos de Gabriel Maureira, Leandro Hernández y Jonathan Villagra, cuyas situaciones contractuales ya tuvieron movimientos, obedecen a condiciones distintas. "Ellos tenían estipuladas dentro de sus contratos algunas cláusulas que son diferentes. Así que no son comparables", cerró.