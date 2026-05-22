"Arengazo" de barristas de Colo Colo terminó con intervención de Carabineros

El "arengazo" no autorizado que los barristas de Colo Colo realizaron este viernes en las afueras del Estadio Monumental con motivo del clásico ante Universidad Católica terminó con la intervención de Carabineros.

Los hinchas se agolparon en una de las rejas del recinto de Macul, lanzaron petardos y fuegos artificiales y justo cuando el plantel saludaba a los forofos, llego personal uniformado con lanza gases, lanza aguas y efectivos de a pie para intervenir.

Ante ello, la multitud se disolvió y se alejó del lugar dejando las calles llenas de papeles.