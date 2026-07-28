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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Arquero que quiso Colo Colo cerró su llegada a Independiente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Santiago Mele firmó su contrato con el conjunto de Avellaneda, mientras en el Estadio Monumental esperan la incorporación de Vozinha.

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El arquero uruguayo Santiago Mele, quien estuvo entre las alternativas que manejó Colo Colo para reforzar su portería, cerró oficialmente su llegada a Independiente de Avellaneda.

El "Rojo" anunció que el guardameta firmó su contrato en Villa Domínico y quedó a disposición del cuerpo técnico para iniciar su nueva etapa en el fútbol argentino.

Mele apareció durante el mercado como una opción para los "albos", aunque las gestiones perdieron fuerza mientras Colo Colo avanzó por la contratación de Vozinha.

El seleccionado de Cabo Verde es el arquero que espera el elenco de Macul para reforzar el plantel de Fernando Ortiz durante la segunda parte de la temporada.

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