Bravo por Vozinha: Los grandes arqueros no destacan por aparecer en cinco partidos

En su rol de comentarista, el exarquero Claudio Bravo abordó el fichaje de Vozinha por Colo Colo y apuntó a la espera de que el caboverdiano sostenga un buen nivel en el "Cacique" para demostrar sus condiciones luego de su aparición en el Mundial 2026.

El histórico excapitán de La Roja recordó en el programa ESPN F90 que Vozinha en el amistoso ante Chile "no tuvo una buena presentación. Esas presentaciones te llaman la atención pero negativamente, no positivamente como lo hizo en el Mundial".

"Creo que los grandes arqueros sí se destacan por la regularidad, no por aparecer cinco partidos en en un año. Estamos hablando de cosas ya más reales, más concretas", sumó.

De todas formas, Bravo esperará "verlo competir, vamos a ver cómo funciona en un equipo donde sí hay una presión real, donde sí se penaliza mucho el error a través de la crítica del hincha y de la prensa".

"Jugar un Mundial donde no tienes presión, donde si se equivocaba en Cabo Verde no pasaba absolutamente nada; aquí pasa que vas a jugar en un equipo que es candidato al título, candidato a competir a nivel internacional", complementó.

"Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión", cerró.