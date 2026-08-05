Colo Colo le dio a Vozinha una bienvenida de ídolo en el Estadio Monumental

Con miles de hinchas en las tribunas del Estadio Monumental, Colo Colo le dio una gran bienvenida a Vozinha como flamante refuerzo tras ser el arquero revelación del Mundial 2026.

La fiesta inició un par de horas antes de la aparición del arquero caboverdiano, con las presentaciones musicales de DJ Rocka, Forest, Juan Sativo y Garras de Amor.

Los artistas amenizaron la espera por Josimar Dias, y también el paulatino arribo de los fanáticos en pleno día laboral. Apenas pasadas las 19:00 horas llegó el momento crucial.

Las luces del Monumental bajaron y los colocolinos encendieron las linternas de sus celulares. Tras unos segundos de aquella postal, la iluminación se reactivó a plenitud para dar paso a Vozinha, quien saludó mientras salía del túnel en el sector Arica.

"Ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento y agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile. Vamos Colo Colo", señaló el portero en el centro de la cancha, junto a los trofeos históricos del club.

Sobre la bienvenida pública, dijo que "no esperaba esto. Estoy muy, muy feliz. Feliz por la oportunidad de jugar acá. Muchas gracias a todos".

Una gran sorpresa, que se retrasó algunos minutos, fue el aterrizaje del destacado paracaidista extremo chileno Sebastián "Ardilla" Alvarez para entregarle a Vozinha su camiseta, con el dorsal número 29.

Posterior a aquello llegó la vuelta olímpica del guardameta, regalando balones mientras la parcialidad alba cantaba en su honor para cerrar la fiesta.