La Calera selló su clasificación a octavos de la Copa Chile con goleada sobre Santiago Wanderers

Unión La Calera selló su clasificación a octavos de final de la Copa Chile 2026, tras golear por 0-4 a Santiago Wanderers este miércoles, en el Estadio Municipal de La Pintana, en el cierre del Grupo D.

El conjunto cementero finalizó en el segundo lugar, con 11 puntos, a dos del líder Universidad de Chile; eliminados quedaron Unión San Felipe, con siete unidades, y los wanderinos, con solo tres positivos.

La Calera fue dominador absoluto del compromiso y llegó a estar con tres goles de ventaja al final del primer tiempo, con las anotaciones de Matías Campos López (9'), Yerko Leiva (11') y Cristopher Díaz (45+2').

El tanto del triunfo definitivo llegó en el complemento, obra de Maximiliano Fernández (64').

En octavos de final, La Calera enfrentará a Universidad Católica, mientras que Universidad de Chile se medirá ante Everton.