Carlos Palacios y un posible regreso a Colo Colo: "Siempre las puertas estarán abiertas"

Carlos Palacios, volante de Boca Juniors, abordó la posibilidad de regresar a Colo Colo, tras un negativo primer semestre en Argentina, y señaló que "las puertas están abiertas".

Al ser consultado por TNT Sports por la opción de volver, el jugador, quien regresó a Chile para tener días de descanso, sostuvo que "lo tiene que decidir él", en referencia al técnico Fernando Ortiz, y "depende del club. No sé que es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea".

"Tengo contrato en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. Siempre las puertas estarán abiertas para todo", agregó Palacios.

Del mismo modo, el jugador de 25 años remarcó que "cuando me fui dije que en algún momento iba a volver, y si se tiene que dar ahora, se va a dar, sino más adelante, pero en algún momento voy a volver".

Palacios estuvo prácticamente sin jugar todo el primer semestre con Boca Juniors, debido a una grave lesión en su rodilla, teniendo que ser operado.

Boca Juniors quedó eliminado en la fase grupal de la Copa Libertadores y en el segundo semestre, después del Mundial, tendrá que disputar el repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Palacios, por su parte, tiene contrato hasta diciembre de 2029 con el cuadro xeneize.