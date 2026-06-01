Chile Vamos valoró anuncios de la Cuenta Pública: "Ha sido un discurso firme y realista"

El diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), valoró los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública y destacó las medidas en materia económica, migratoria y de seguridad.

"El Presidente recogió una demanda ciudadana que, durante años, fue postergada: devolver el orden, recuperar la seguridad y fortalecer a quienes día a día arriesgan su vida para proteger a los chilenos. Ha sido un discurso firme y realista, que interpreta a RN", subrayó el parlamentario de Chile Vamos.

En materia de seguridad, la bancada de diputados RN respaldó el anuncio orientado al fortalecimiento de las policías mediante una asignación trimestral para carabineros desplegados en barrios y calles del país.

"Valoramos especialmente que el Gobierno haya escuchado la necesidad de reconocer y respaldar de manera concreta la labor de nuestros carabineros. Desde RN venimos impulsando hace meses mejores condiciones para quienes enfrentan la delincuencia en primera línea y hoy vemos una señal clara en esa dirección", expresó.

El diputado Eduardo Durán, subjefe de la bancada RN, apuntó a que "Chile necesita una migración ordenada, regulada y compatible con la seguridad de nuestras comunidades. Valoramos que el Ejecutivo avance decididamente en recuperar el control efectivo de nuestras fronteras y en combatir las redes criminales que se aprovechan de la migración irregular".

Timonel UDI: "Me gustó el tono del Presidente"

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, valoró el enfoque planteado por el Mandatario durante su discurso: "Me gustó el tono y que el Presidente al principio hablara sobre la importancia de trabajar unidos para poder sacar a Chile adelante, que estamos en una situación de emergencia pero que hay que salir de ella, y eso se logra entre todos", expresó a Cooperativa.

"Sorprende a muchas personas que pensaron que quizás este Presidente iba a polarizar al país o que iba a realzar las diferencias, y lo que él está esforzándose por hacer es convocarlos a todos para resolver los problemas de Chile que él mencionó, los dos que considera más importantes, por supuesto el tema de seguridad y el tema de economía", complementó el timonel gremialista.

"La gente no lo está pasando bien con el tema de la falta de empleo, lo caro que está el país y se hace cargo de esas dos cosas también", concluyó.