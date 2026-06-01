Presidente anunció bono de 30 mil pesos por hijo para familias del 80% más vulnerable

En el marco de las medidas de apoyo económico para enfrentar el complejo escenario inflacionario, el Presidente José Antonio Kast anunció este lunes, en el marco de su primera Cuenta Pública, la entrega de un nuevo beneficio monetario directo para las familias chilenas: el bono por hijo.

Según afirmó el jefe de Estado, la iniciativa está diseñada para proteger el poder adquisitivo de los hogares más afectados por el costo de la vida.

Al respecto, el Mandatario subrayó que "seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren. Ese golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar, porque los gastos no pueden esperar".

"Por eso vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán 30.000 pesos por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita", puntualizó el jefe de Estado.

El Presidente también hizo un reconocimiento al esfuerzo doméstico, señalando que "muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata".

La medida fue destacada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también detalló que "el bono tiene un costo estimado de 100 millones de dólares".

Proyecto para subir sueldos a Carabineros y crea nueva asignación trimestral

Por otra parte, con el objetivo de robustecer la seguridad pública y dignificar la labor de las fuerzas de orden, Kast anunció una serie de incentivos económicos y mejoras legales para Carabineros.

Dirigiéndose a quienes consideran ingresar a la institución, el jefe de Estado manifestó en su Cuenta Pública: "A los jóvenes, que sueñan con servir a la Patria vistiendo el uniforme verde, les decimos que los estamos esperando, con mejores condiciones, mejor formación y una carrera a la altura de esa vocación de servicio".

Además, dio cuenta que, "en las próximas semanas, ingresaremos un proyecto de ley para mejorar las condiciones y estipendios de los alumnos Carabineros, y, asimismo, propondremos incorporar una asignación trimestral, que mejore las remuneraciones de nuestros policías, desplegados en barrios y calles de nuestras ciudades".

Finalmente, el Presidente aprovechó la instancia para reconocer el trabajo "de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, desplegadas a lo largo de todo el país, pero especialmente, en las macrozonas norte y sur".