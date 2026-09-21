Caszely compartió especial café con Mirko Jozic: "Fueron tres horas de una charla maravillosa"

El histórico exdelantero de Colo Colo y de la selección chilena Carlos Caszely compartió un especial encuentro con Mirko Jozic, con quien sostuvo una extensa conversación durante la visita del entrenador croata a Chile.

El exgoleador de Colo Colo publicó en sus redes sociales una fotografía junto al técnico campeón de la Copa Libertadores de 1991 y contó que una invitación a tomar café terminó convirtiéndose en una conversación de tres horas.

"Me llamó Mirko para compartir un café, pero fue más que un café, fueron tres horas de una charla maravillosa de fútbol, cultura y geografía. Aprendí muchísimo, el saber no ocupa espacio. Gracias eternas Mirko", escribió Caszely.

El encuentro se produjo durante los últimos días de Jozic en nuestro país, donde participó de distintas actividades y homenajes relacionados con Colo Colo, club al que llevó a conquistar la Copa Libertadores de 1991.

La reunión juntó a dos nombres fundamentales de la historia del "Cacique": Caszely fue una de las principales figuras del equipo que alcanzó la final continental de 1973, mientras que Jozic comandó desde la banca la histórica consagración de 1991.