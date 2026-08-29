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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Caszely criticó a Correa por polémico gesto tras el Superclásico: Fue una rotería

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ídolo de Colo Colo señaló que la actitud del argentino es una "mala enseñanza" para los niños.

Caszely criticó a Correa por polémico gesto tras el Superclásico: Fue una rotería
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Carlos Caszely, ídolo de Colo Colo, criticó al argentino Javier Correa por el polémico gesto que hizo después del Superclásico ante Universidad de Chile, señalando que fue una "rotería" y una "mala enseñanza" para los niños.

"Eso es rotería, el folclore puede ser otra cosa, levantarle una mano, pero eso es rotería. ¿Cuántos niños estaban viendo eso y cuántos lo van a replicar?", dijo el máximo goleador en la historia del Cacique en el programa Todo Va a Estar Bien, de Vía X.

El "Rey del metro cuadrado" profundizó en su crítica, recordando el gesto que hizo Patricio Yáñez en el "Maracanazo" donde ocurrió el incidente de Roberto "Cóndor" Rojas.

"Mira lo que hizo, a propósito de cosas malas, ¿te acuerdas del 'Pato' Yáñez? Hasta el día de hoy lo hacen y los niñitos lo hacen, eso es una mala enseñanza", lanzó Caszely.

Finalmente, Caszely se anticipó a posibles críticas por sus dichos y recalcó: "A algunos no les va a gustar lo que yo digo, pero me da lo mismo, porque es una rotería y una rotería es siempre".

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