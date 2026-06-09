Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago9.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Claudio Aquino sigue con complicaciones en su rodilla y se perderá el duelo ante Cobresal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además se prevé que no dispute los partidos de la Copa Chile

Claudio Aquino sigue con complicaciones en su rodilla y se perderá el duelo ante Cobresal
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Claudio Aquino sigue con complicaciones en su rodilla izquierda y se perderá el último duelo de la rueda inicial en la Liga de Primera ante Cobresal en el Estadio Monumental.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el futbolista argentino no ha logrado superar su lesión que lo mantendrá alejado del duelo ante los "Mineros".

Además, se prevé que no estará disponible para los partidos por la Copa Chile.

El duelo ante Cobresal esta programado para este sábado 13 de junio a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Monumental.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada