Claudio Aquino sigue con complicaciones en su rodilla y se perderá el duelo ante Cobresal

Claudio Aquino sigue con complicaciones en su rodilla izquierda y se perderá el último duelo de la rueda inicial en la Liga de Primera ante Cobresal en el Estadio Monumental.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el futbolista argentino no ha logrado superar su lesión que lo mantendrá alejado del duelo ante los "Mineros".

Además, se prevé que no estará disponible para los partidos por la Copa Chile.

El duelo ante Cobresal esta programado para este sábado 13 de junio a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Monumental.