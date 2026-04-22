Colo Colo afina su oncena para enfrentar a U. de Concepción con dudas en el arco

Colo Colo realizó este miércoles una práctica de fútbol con miras al partido frente a Universidad de Concepción, programado para el domingo 26 de abril, y una de las principales novedades estuvo en el arco, donde Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira alternaron en el equipo estelar.

La movida deja en evidencia que Fernando Ortiz aún no define al reemplazante del lesionado Fernando De Paul.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el ensayo "albo" se realizó con Villanueva y Maureira turnándose en la portería, señal clara de que el cuerpo técnico sigue observando opciones antes de tomar una decisión para visitar a los foreros.

El once que probó Colo Colo estuvo compuesto por Villanueva o Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme en defensa; Alvaro Madrid, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en mediocampo; y Leandro Hernández, Maxi Romero y Claudio Aquino en ofensiva.

Durante la práctica también alternaron Matías Fernández, Diego Ulloa, Francisco Marchant y Lautaro Pastrán.

La competencia por el puesto se instaló luego de la lesión de Fernando De Paul, quien estará fuera por un largo período. Desde entonces, el técnico "albo" debe resolver entre dos arqueros jóvenes de la cantera, con Maureira como el que sumó minutos en el último partido y Villanueva como otra alternativa que sigue en evaluación.

El partido de Colo Colo con Universidad de Concepción está agendado para el domingo a las 15:00 horas en el "Ester Roa Rebolledo".