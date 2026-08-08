Chile y Marruecos firmaron acuerdo para facilitar comercio de alimentos

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios de Marruecos (Onssa) firmaron un protocolo en el ámbito de la cuarentena, sanidad vegetal y animal, con el fin de fortalecer la relación económica entre Chile y Marruecos.

Articulado con la colaboración de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ProChile y la Embajada del Reino de Marruecos en Chile, el pacto establece un marco de cooperación técnica y se trata de un primer paso de apertura de las exportaciones de productos vegetales, animales y sus derivados al mercado marroquí, estratégico por sus 37 millones de habitantes y por ser una puerta de entrada al resto de África.

En concreto, establece resguardos técnicos y altos estándares de seguridad sanitaria y fitosanitaria.

El director nacional del SAG, Domingo Rojas, destacó que "la concreción de este protocolo es el resultado de años de trabajo y de la voluntad compartida de ambos países por seguir fortaleciendo sus relaciones. Nos entrega una base sólida para abordar desafíos sanitarios comunes, consolidar la confianza entre nuestras instituciones y proyectar nuevas oportunidades de intercambio comercial que beneficien nuestros productores y les abran más oportunidades".

Kenza El Ghali, embajadora del Reino de Marruecos en Chile, valoró el compromiso de profundizar la cooperación entre ambos países: "A largo plazo, la complementariedad entre el Corredor Bioceánico Vial y el futuro Puerto Dakhla Atlántico, impulsado por la Visión Atlántica de Su Majestad el Rey Mohammed VI, abre la oportunidad de establecer un corredor marítimo entre Marruecos y Chile, permitiendo ampliar y consolidar la presencia de los productos chilenos —como carne, frutos secos, entre otros— en el mercado marroquí y proyectar, desde el Reino, las exportaciones chilenas hacia el mercado africano, de más de 1.580 millones de habitantes y en pleno crecimiento".

El acuerdo se da justo después de que la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, viajara en junio a Marruecos, donde firmó una declaración conjunta con su par de ese país, Omar Hejira, que apunta a iniciar las negociaciones para un eventual acuerdo comercial.