Alcaldesa de Las Condes: "La oposición fue gobierno y nunca levantó el tema del Fondo Común Municipal"

En medio de la controversia desatada por la exención de contribuciones a los adultos mayores y los mecanismos de compensación estatal acordados para los municipios, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, elevó el tono contra las críticas provenientes de sectores opositores.

En entrevista publicada este sábado por La Tercera, la jefa comunal cuestionó la falta de iniciativa de la izquierda sobre el financiamiento local durante sus periodos de administración y defendió el acuerdo que permitirá que ninguna municipalidad del país sufra mermas presupuestarias.

Al abordar las recriminaciones vertidas por alcaldes de oposición respecto a la fórmula de financiamiento estatal -que significará una compensación de unos 13 mil millones de pesos para Las Condes-, San Martín apuntó al historial político de sus detractores.

Las Condes recibirá un aporte compensatorio estatal cercano a 13 mil millones de pesos tras acordar proteger las finanzas de los adultos mayores. (FOTO: ATON)

"La oposición fue gobierno por cuatro años. La izquierda lideró la Asociación Chilena de Municipalidades. Y nunca, nunca levantó este tema. Entonces, aquí no es que haya ganado Las Condes, porque se compensa el 100% de todos los municipios y los vecinos de esas 345 comunas van a tener la tranquilidad de que ningún servicio se verá disminuido", enfatizó la alcaldesa.

Redistribución territorial y sostenibilidad fiscal

Frente a los cuestionamientos que señalan que la compensación estatal resta equidad al sistema municipal, San Martín recordó el aporte solidario que realiza su comuna al pozo redentor nacional y la necesidad de discutir el modelo con seriedad.

"El aporte que hace Las Condes al Fondo Común Municipal es de 350 mil millones pesos. Y eso es de todos los vecinos de la comuna, de los que viven en los sectores más vulnerables y los que viven en los más acomodados", explicó la jefa comunal, que subrayó también que el municipio redistribuye la mayor parte de su recaudación.

San Martín rechazó calificar esta medida como un privilegio para ricos. (FOTO: ATON)

"Y los que recaudamos más, estamos pagando más. Las Condes entrega al Fondo Común Municipal más del 50% de lo que recauda. Y está bien, porque este sistema tiene que ser solidario. Pero también tiene que ser revisado, para que las comunas que reciben menos ingresos puedan recibir más", puntualizó.

Respecto a las alternativas presupuestarias planteadas durante las negociaciones con el Ejecutivo, como la implementación de cobros por aseo a familias vulnerables, la alcaldesa exigió un debate responsable sobre las arcas públicas: "La plata, insisto, tiene que salir de algún lado, no sale de los árboles. Cosa distinta es querer sentarse a conversar seriamente respecto a cómo fortalecemos el Fondo Común Municipal".

Críticas a la "selectividad" de la oposición

San Martín también denunció un sesgo en los ataques dirigidos hacia su administración, remarcando que "fue bien selectiva la forma de plantear la compensación de Las Condes desde la oposición. En La Serena todos quedamos de acuerdo en que ningún municipio podía salir con más plata o con menos plata".

"A mí me habría gustado que ellos hubiesen transparentado que no estaban dispuestos a que el Estado entregara los recursos. Si no es la plata del Estado, ¿de dónde sale? Se ha puesto a Las Condes como símbolo, porque efectivamente la compensación es alta en esta comuna, porque los ingresos que se dejan de percibir producto de la exención son muy altos", expuso.