Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.8°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo cerró su mercado: Se quedó sin chance de fichar a Bruno Barticciotto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Vozinha e Iván Román quedaron como los refuerzos albos en esta ventana de transferencias.

Colo Colo cerró su mercado: Se quedó sin chance de fichar a Bruno Barticciotto
 CA Talleres (Instagram)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a la ilusión de algunos hinchas, finalmente se cayó la posibilidad de Colo Colo por buscar a Bruno Barticciotto como fichaje sobre el cierre del mercado de pases en la Liga de Primera.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, todo quedó en simples sondeos por el delantero de 25 años, que milita en Talleres de Córdoba.

Si bien la "T" tenía la intención de buscar un traspaso para Bruno "Barti", la dirigencia cordobesa se mostró reacia a negociar con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Lo anterior se debió a resquemores que mantiene el presidente de Talleres, Andrés Fassi, por ciertos puntos del traspaso de Pablo Solari al "Cacique" a fines de 2020, además de infructuosas conversaciones por Matías Catalán en pasados mercados.

De esta manera, Colo Colo cerrará con dos refuerzos para el segundo semestre: El arquero caboverdiano Vozinha y el defensor central chileno Iván Román, repatriado a préstamo desde Atlético Mineiro.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada