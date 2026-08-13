Colo Colo cerró su mercado: Se quedó sin chance de fichar a Bruno Barticciotto

Pese a la ilusión de algunos hinchas, finalmente se cayó la posibilidad de Colo Colo por buscar a Bruno Barticciotto como fichaje sobre el cierre del mercado de pases en la Liga de Primera.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, todo quedó en simples sondeos por el delantero de 25 años, que milita en Talleres de Córdoba.

Si bien la "T" tenía la intención de buscar un traspaso para Bruno "Barti", la dirigencia cordobesa se mostró reacia a negociar con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Lo anterior se debió a resquemores que mantiene el presidente de Talleres, Andrés Fassi, por ciertos puntos del traspaso de Pablo Solari al "Cacique" a fines de 2020, además de infructuosas conversaciones por Matías Catalán en pasados mercados.

De esta manera, Colo Colo cerrará con dos refuerzos para el segundo semestre: El arquero caboverdiano Vozinha y el defensor central chileno Iván Román, repatriado a préstamo desde Atlético Mineiro.