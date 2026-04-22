"Colo Colo es del pueblo": El duro dardo de la hija de Mirko Jozic contra Aníbal Mosa

El clima en Colo Colo sigue encendido, y esta vez los dardos cruzaron el océano dado que Lana Tonci, hija del histórico y legendario entrenador Mirko Jozic, utilizó sus redes sociales para enviar un potente y tajante mensaje dirigido a la intención de Aníbal Mosa de tener el control absoluto de Blanco y Negro a través de una OPA.

"Hay cosas que el dinero nunca podrá alcanzar. Colo Colo es una de ellas", disparó de entrada a través de una historia en su cuenta de Instagram, dejando clara su postura frente a las movidas dirigenciales.

La heredera del técnico campeón de América en 1991 profundizó en su defensa a la identidad del club, señalando que la esencia de la institución no debe estar sujeta a transacciones comerciales.

"Lo que nace del corazón de un pueblo no se vende, no se negocia... se honra y se protege", agregó Tonci, en lo que fue interpretado por los hinchas como una alusión directa al deseo de Mosa de tener el control total del club.

Finalmente, Lana Tonci reafirmó su compromiso con la base social del equipo de Macul: "Quiero a mi gente colocolina, y apoyo a mi Club Social y Deportivo Colo Colo, porque Colo Colo es del pueblo... hoy y siempre".