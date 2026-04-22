Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.0°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Colo Colo es del pueblo": El duro dardo de la hija de Mirko Jozic contra Aníbal Mosa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lana Tonci alzó la voz desde Croacia para criticar las intenciones del mandamás de Blanco y Negro.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El clima en Colo Colo sigue encendido, y esta vez los dardos cruzaron el océano dado que Lana Tonci, hija del histórico y legendario entrenador Mirko Jozic, utilizó sus redes sociales para enviar un potente y tajante mensaje dirigido a la intención de Aníbal Mosa de tener el control absoluto de Blanco y Negro a través de una OPA.

"Hay cosas que el dinero nunca podrá alcanzar. Colo Colo es una de ellas", disparó de entrada a través de una historia en su cuenta de Instagram, dejando clara su postura frente a las movidas dirigenciales.

La heredera del técnico campeón de América en 1991 profundizó en su defensa a la identidad del club, señalando que la esencia de la institución no debe estar sujeta a transacciones comerciales.

"Lo que nace del corazón de un pueblo no se vende, no se negocia... se honra y se protege", agregó Tonci, en lo que fue interpretado por los hinchas como una alusión directa al deseo de Mosa de tener el control total del club.

Finalmente, Lana Tonci reafirmó su compromiso con la base social del equipo de Macul: "Quiero a mi gente colocolina, y apoyo a mi Club Social y Deportivo Colo Colo, porque Colo Colo es del pueblo... hoy y siempre".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada