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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Ñublense venció a U. de Concepción y clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de Chillán terminó líder del Grupo B, superando a Universidad Católica.

Ñublense venció a U. de Concepción y clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga
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Ñublense clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga este sábado, tras vencer por 2-1 a Universidad de Concepción y quedando líder del Grupo B, superando a Universidad Católica en la tabla.

Ignacio Jeraldino abrió la cuenta para los chillanejos en el Estadio "Nelson Oyarzún" (35'), pero Leonel González lo igualó para el "Campanil" en los primeros compases del segundo tiempo (49').

El partido estaba parejo, pero se desesquilibró en el minuto 84, con una expulsión de Luis Rojas por doble amarilla, tras un conato entre ambos equipos.

Justo al minuto después de la expulsión llegó el gol de la victoria para Ñublense, obra de Diego Sanhueza (85').

El cuadro de Chillán terminó la fase grupal con 14 puntos (cuatro victorias y dos empates), con tres unidades más que los Cruzados, que hicieron lo posible por avanzar en el duelo que se jugó en paralelo, una goleada por 5-1 a Cobresal en el Claro Arena.

En tercer y cuarto lugar quedaron la UDEC y Cobresal, los dos con cuatro positivos.

De esta forma, Ñublense se sumó a O'Higgins y Coquimbo Unido como semifinalista de la Copa de la Liga, que dará un cupo a la Copa Libertadores.

Este domingo se cerrará la fase grupal con la definición del Grupo D, y con los cuatro clasificados se conocerán los cruces de semifinales.

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