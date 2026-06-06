Ñuñoa: Joven denunció haber sido ultrajada en "turbazo" perpetrado por al menos cinco sujetos

Un grupo de entre cinco y siete delincuentes perpetró este sábado por la tarde un violento asalto en un domicilio de la comuna capitalina de Ñuñoa, donde una joven víctima denunció haber sido abusada durante el robo.

El atraco ocurrió esta jornada a plena luz del día, en el que los antisociales forzaron el portón de ingreso de la propiedad, ubicada en la calle El Salitre.

Al interior del inmueble se encontraban integrantes de la familia, que fueron intimidados y maniatados por los sujetos. Posteriormente, éstos sustrajeron diversas especies y huyeron en dirección desconocida.

"Escuchamos muchos gritos; pensamos que (los ladrones) estaban haciendo un portonazo. Salimos y el niño de la casa estaba pálido, escondido en su pieza, y ahí vimos cómo se fue el auto, un Peugeot blanco", relató una vecina.

"(Los delincuentes) eran como siete adolescentes, niños. Llevaban el auto muy cargado porque dejaron la embarrada en la casa. Yo entré a verlos (a los afectados)", contó.

En tanto, un residente afirmó que "no es primera vez (que pasa esto). Está el jardín del caballero a la casa del lado; más allá también se entraron a robar. Los autos también se los llevan".

El desarrollo de la investigación está a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público.