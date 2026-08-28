Colo Colo lanzó concurso para festejar sus 3 millones de seguidores en Instagram

Colo Colo anunció este viernes un concurso para celebrar que alcanzó los tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

El elenco de Macul destacó el crecimiento de su comunidad digital y agradeció el respaldo de sus aficionados, acompañando el anuncio con una iniciativa especial para conmemorar la cifra.

"¡Ya somos 3 millones en Instagram! El pueblo colocolino no para de crecer y queremos celebrar este tremendo hito junto a ustedes. ¡Gracias por acompañarnos en cada momento!", publicó la institución en sus redes sociales.

Como parte de la celebración, Colo Colo anunció un concurso cuyo premio será una camiseta oficial del club firmada, invitando a sus seguidores a participar de la dinámica difundida en sus plataformas.

El nuevo registro consolida además la fuerte presencia digital del conjunto "albo", que utilizó el hito para reforzar el vínculo con sus hinchas y premiar a quienes siguen diariamente sus contenidos.