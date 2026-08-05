Gobierno a favor de cerrar la empresa química que se incendió en Quilicura

El Ministerio de Salud inició un sumario y solicitó el cierre definitivo de la empresa química Panimex tras el incendio que la afectó, en la comuna de Quilicura.

La decisión responde a la gravedad del siniestro, a incumplimientos sistemáticos de normas de seguridad y a la reincidencia de la planta, que registra tres episodios críticos del mismo tipo en los últimos años, desde 2013, además de una falta de transparencia sobre los materiales químicos almacenados al momento de la emergencia.

"Se va a abrir un sumario sanitario. Este es el tercer evento de esta empresa, tercero -enfatizó la ministra de Salud, May Chomali-, se le va a aplicar una multa muy importante y se está solicitando el cierre de la empresa por incumplimiento a ciertas normativas que son básicas".

Respecto a los trabajos en el lugar, se informó que Bomberos logró circunscribir el incendio tras 20 horas de combate, desde las 21:00 de martes, y con la movilización de 35 compañías de la capital.

La alcaldesa Paulina Bobadilla exigió "la máxima de las sanciones" para la empresa. (FOTO: ATON)

La emergencia obligó a evacuar un perímetro de 800 metros y a suspender las actividades escolares debido a la densidad del humo tóxico, activando protocolos especiales para materiales peligrosos en toda la zona industrial.

Medidas de salud y retorno a clases

Pese a la magnitud de la columna de humo, las autoridades confirmaron que los servicios de urgencia no han recibido pacientes afectados por este tema, y que este jueves se retomarán clases en la comuna.

De todas maneras, la ministra Chomali insistió en mantener medidas preventivas mientras se disipa el humo: "Hemos enviado mensajes a la comunidad para que ojalá no salgan, y si salen usen mascarilla, que no abran las ventanas, que no ventilen; (que hagan) todas las cosas que signifiquen exponerse lo menos posible al humo".

Reacción de la alcaldesa

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, también expresó su indignación por el alto costo público y humano que implicó el despliegue de 35 compañías de Bomberos, señalando que los municipios tienen facultades limitadas para actuar sobre estas industrias.

"Nosotros hemos hecho fiscalizaciones permanentes, teníamos oficios también enviados de esta y otras empresas a la Seremi de Salud. No me cabe duda de que se van a llevar a cabo todas las fiscalizaciones, pero nosotros tenemos limitaciones", afirmó la jefe comunal.

La falta de información sobre químicos almacenados dificultó el combate inicial del fuego. (FOTO: ATON)

En esta línea, la autoridad solicitó "que se dé la máxima de las sanciones a esta empresa, porque los recursos que se han gastado y se han invertido para proteger a la población son gigantescos".

"Llegaron más de 35 compañías de Bomberos de toda la Región Metropolitana, se puso en riesgo la vida de los voluntarios también", puntualizó Bobadilla.