Alcaldesa de Lo Espejo: Los impuestos sirven para generar equidad, y con la reforma eso quedó más lejano

Tras la aprobación en el Congreso de la bullada megarreforma del Gobierno y su mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años, la tensión entre las alcaldes del oficialismo y de la oposición, lejos de cerrar, se ha volcado hacia el rol redistributivo del sistema tributario.

"Tenemos un país más desigual y más injusto que el que se tenía hasta ayer", afirmó en Lo Que Queda del Día la jefa comunal de Lo Espejo, Javiera Reyes (Partido Comunista), quien señaló que el impuesto territorial cumple un rol corrector en ciudades con profundas brechas presupuestarias.

"Si yo el presupuesto de Lo Espejo lo multiplico por 16, obtengo el mismo presupuesto que tiene Las Condes. No es normal que las ciudades tengan ese nivel de desigualdad; eso no es sano, está mal y efectivamente establece que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría", dijo la alcaldesa.

Reyes sostuvo que "los sistemas impositivos, los sistemas de impuestos, dentro de sus objetivos tienen el poder generar mayor equidad. Entonces, cuando vemos que esto no ocurre, sino que, por el contrario, se está eliminando un impuesto a personas que tienen patrimonios altos (...) no es porque estemos planteando un debate ideológico; es porque en las ciudades, los sistemas impositivos de contribuciones, funcionan para poder financiar una ciudad que tenga una coherencia y también una forma de integrarse, que lamentablemente hoy día se encuentra más lejana que lo que se encontraba ayer a propósito de la aprobación de esta reforma".

Respecto a la fórmula de compensación despachada, la líder de Lo Espejo enfatizó la postura que presentaron al Ejecutivo para privilegiar a las comunas con mayor vulnerabilidad social.

"La propuesta que habíamos hecho al Ejecutivo era que los 200.000 millones fueran íntegros al Fondo Común Municipal. No estábamos pidiendo más recursos, sino que lo que estábamos pidiendo era que los recursos que se estaban inyectando se pudieran distribuir según necesidad", detalló, cuestionando además que se destinen "40.000 millones de pesos a seis comunas" de altos ingresos "sin ningún miramiento", en referencia a Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Providencia y Ñuñoa.

"Lo que estábamos pidiendo era que los recursos que se estaban inyectando se pudieran distribuir según necesidad", detalló Reyes sobre el Fondo Común Municipal. Foto: ATON (archivo)

Asimismo, la alcaldesa de Lo Espejo alertó sobre las complicaciones que enfrenta la gestión local en zonas dependientes de la asistencia estatal. "Nosotros, que somos un municipio —como muchos otros— con alta dependencia del Fondo Común Municipal, dependemos de los recursos que entrega el Estado para poder llevar adelante materias de inversión. Durante este año, el único proyecto financiado a través de la Subdere es un proyecto que nos financiaron en marzo. ¿Qué significa eso? Que no están permitiendo que en lugares como Lo Espejo puedan seguir ocurriendo proyectos de inversión que nos permitan que ingresen recursos a nuestra comuna; que se mejoren las plazas; que se mejoren las áreas verdes; que haya más iluminación", expuso.

En cuanto a los eventuales ajustes que deberán realizar los municipios vulnerables para garantizar su funcionamiento, Reyes indicó que "con calculadora en mano vamos a tener que revisar cómo logramos afectar lo menos posible a nuestra gente".

"Lo que siempre los alcaldes ponemos por delante son los intereses de nuestros vecinos y vecinas y vamos a poner el esfuerzo en que el impacto sea siempre lo menos posible, pero hay que ir mirando, porque los efectos que puede tener esta reforma son bastante diversos", subrayó.

Luksic aboga por fortalecer el Fondo Común con los permisos de circulación

Desde la derecha, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic (independiente pro-Chile Vamos), valoró en Lo Que Queda del Día que se garantizara la devolución de recursos a los municipios, aunque reconoció que "la discusión (sobre la equidad territorial) sigue abierta".

"Yo entiendo perfectamente que algunos de mis colegas digan que hay diferencias muy grandes, y es verdad: hay municipios que, por supuesto, no tienen los mismos recursos que otros y dependen mucho del fondo común", admitió.

Frente a este escenario, el jefe comunal planteó abrir el debate hacia otros tributos locales para equiparar los ingresos municipales: "¿Por qué no ponemos la totalidad de los permisos de circulación dentro del Fondo Común Municipal para que sea otro apoyo grande? Porque eso sí que es algo bien desigual para las comunas: no todos tenemos automotoras ni los recursos para hacer una campaña de permisos de circulación".

Luksic remarcó además que la discusión sobre buscar perfeccionamientos normativos en el futuro "es válida y la encuentro importante. Acá no se cierra la discusión; hay que seguir teniéndola. Por supuesto que ninguna ley es perfecta y en el camino una la puede ir modificando y arreglando, y espero también que podamos buscar mecanismos diferentes, si es que no es del Fisco, para esta compensación u otros", expresó.

"¿Por qué no ponemos la totalidad de los permisos de circulación dentro del Fondo Común Municipal?", planteó Luksic para equilibrar los ingresos. Foto: ATON (archivo)

Respecto a la implementación del nuevo mecanismo, el alcalde de Huechuraba recordó que "el reglamento va a definir si es que te van a llegar estos recursos que estabas dejando de percibir por las contribuciones, y ahí yo diría que son clave las exigencias que se van a pedir en el reglamento, porque no todos los municipios tienen sistemas digitales".

"¿Qué va a pasar con esos municipios que ya tienen un avance? Va a haber una gran diferencia con otras municipalidades. Entonces, es bien delicado al final cómo se nos va a medir a los diferentes municipios para que no haya una diferencia", advirtió.

Finalmente, Luksic confió en que los gobiernos locales recompondrán sus alianzas de trabajo tras semanas de intenso debate político. "A pesar de que hemos tenido nuestras diferencias y fueron semanas bien tensas, al final el municipalismo va a encontrar la manera. Hay voluntades (...) Por lo menos yo voy a estar siempre con la disposición de trabajar en conjunto".