Colo Colo presentó equipo de Fútbol para Ciegos y Vozinha pateó penales

Colo Colo presentó oficialmente su equipo de Fútbol para Ciegos, primera rama de Colo Colo Paralímpico, en una jornada desarrollada este viernes 14 de agosto.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, encabezó la actividad y destacó que la creación de esta nueva área responde al compromiso social que la administración definió como uno de sus principales pilares. "Colo Colo, el fútbol, el deporte y esta institución, es una institución donde cabemos todos, absolutamente todos", expresó.

Mosa valoró especialmente la incorporación de los nuevos deportistas y aseguró que el nacimiento de Colo Colo Paralímpico representa un hito que espera tenga continuidad durante las próximas generaciones.

"Hoy día 14 de agosto del 2026, dar por constituido Colo Colo Paralímpico es un motivo de orgullo no solamente para Colo Colo, sino que para el deporte nacional y para el país", afirmó. En la presentación también se anunció a Cristian Valenzuela como parte del equipo.

El dirigente explicó que el Fútbol para Ciegos será la primera iniciativa concreta de la nueva estructura paralímpica y expresó su deseo de que otras instituciones sigan el mismo camino. "Espero que esta sea la semilla y el germen para que otras instituciones también lo tomen", sostuvo Mosa, quien además dio la bienvenida a los jugadores y recalcó que desde ahora representarán oficialmente a Colo Colo en sus futuras competencias.

La actividad también tuvo un momento deportivo con la participación de Vozinha, arquero caboverdiano y reciente incorporación de Colo Colo, quien pateó penales durante la jornada de presentación del nuevo equipo de Fútbol para Ciegos.