Colo Colo presentó oficialmente la camiseta filtrada que estrenará hoy ante O'Higgins

A través de sus redes sociales, Colo Colo oficializó el diseño de su nueva tercera camiseta, a pocas horas de ser estrenada ante O'Higgins este domingo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.

La indumentaria, filtrada desde abril y confirmada hace un par de días por una guía publicada por la ANFP, rinde homenaje a la Copa Libertadores 1991, con una base gris y manchas oscuras que recrean los reflejos del trofeo y "el metal como símbolo de gloria".

Además, la casaquilla incorpora un logo especial, o jocktag, en la zona de la nuca con el lema "La copa se mira y se toca".

Tras el anuncio de la camiseta, Colo Colo realizó su habitual publicación sobre el próximo partido con Víctor Felipe Méndez luciendo la indumentaria, que se pondrá a la venta a partir de este lunes 17 de agosto en el sitio web de Adidas y las tiendas oficiales del club, tanto online como en el Monumental.