Los albos, de gris: Colo Colo estrenará ante O'Higgins una camiseta que aún no es lanzada

Colo Colo recibirá a O'Higgins este domingo 16 de agosto por la fecha 19 de la Liga de Primera, en un duelo que contará con un inesperado debut por el lado del "Cacique".

La ANFP, a través de la guía oficial de la fecha, anticipó que los albos estrenarán su tercera camiseta, de color gris y que curiosamente aún no ha sido lanzada oficialmente.

La casaquilla ya había sido filtrada en abril, siendo un homenaje a la Copa Libertadores de 1991 tratando de plasmar con vivos irregulares las sombras que da el reflejo del plateado del trofeo.

El uniforme, pendiente de su anuncio formal por parte de Adidas, se completará con short y medias blancas. O'Higgins, en tanto, jugará en el Monumental con su uniforme alternativo aurinegro.