Colo Colo tendrá que hacer millonario pago a Cobreloa por antiguo fichaje de Ignacio Jara

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP acogió la demanda de Cobreloa por los derechos de formación de Ignacio Jara y Colo Colo tendrá que desembolsar un millonario monto por el jugador, que fichó en 2020.

La escuadra calameña confirmó el falló a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"La resolución acogió la posición jurídica sostenida por Cobreloa durante todo el proceso, reconociendo los derechos reclamados por nuestra institución y condenando a Blanco y Negro S.A, al pago de las sumas demandadas por el club", sostuvo el elenco nortino en la misiva.

"Cobreloa continuará realizando todas las gestiones que correspondan para procurar el íntegro cumplimiento de la resolución dictada, ejerciendo oportunamente los derechos que le asisten y actuando siempre dentro del marco normativo vigente", añadió.

De esta manera, Blanco y Negro tendrá que pagar una millonaria deuda que mantiene con el cuadro loíno, que reclamó ante el Tribunal la suma de 150.000 dólares, equivalentes a $134.455.500 de pesos.

Jara estuvo en el conjunto de Macul hasta 2024, pero jugó con el equipo solo hasta 2022, pues terminó yendo a préstamo intermedios a Unión Española y el propio Cobreloa. Luego jugó para Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta, y desde este 2026 defiende la camiseta de Unión San Felipe.