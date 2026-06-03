Correa se desentiende de rumores: Todo el mundo se mataría por estar acá

El delantero argentino Javier Correa, goleador y una de las principales figuras de Colo Colo en la campaña que tiene al equipo "albo" como líder exclusivo de la Liga de Primera, abordó los rumores sobre una posible salida durante la mitad de la temporada 2026.

El atacante fue vinculado en los últimos días con un supuesto interés de Alianza Lima de Perú e Independiente de Avellaneda, aunque aseguró que mantiene plena concentración en su presente en Macul.

"No me mueve eso, no me desenfoco, porque soy un agradecido de donde estoy. Todo el mundo se mataría por estar acá. Si tú le preguntas a (Aníbal) Mosa cuántos '9' le ofrecen por cada vez que yo no hago un gol, deben ser miles, pero soy agradecido de donde estoy", expresó en el programa Tipster de Juega en Línea.

"Estoy tranquilo y contento, disfrutando, queriendo batir mis propios números porque siguen siendo mis metas. Si yo cumplo mis metas, nos va a ir bien a todos", agregó Correa, quien también sostuvo: "Siempre el sonajero empieza y depende de cómo tengas los pies. Yo los tengo en la tierra y sé que va a sonar: Si haces las cosas bien, sabes que te van a venir a buscar, pero yo soy agradecido de acá, de Aníbal y toda la gente".