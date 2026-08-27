Repudio a streamer español que acosó a joven ebria en el barrio rojo de Tokio

El escándalo de un streamer español en Japón, después de viralizarse videos en los que acosa a una mujer japonesa en aparente estado de ebriedad, tiene lugar en medio de una creciente preocupación por el turismo sexual en el archipiélago, que se encuentra debatiendo el alcance de sus leyes contra la prostitución.

"¿Te la quieres follar? Esta es gratis", fue una de las frases que más indignación causó en medio de un live de Alberto Alonso (conocido en redes como Aruberuto Makoto) en el distrito tokiota de Kabukicho: el "barrio rojo" de la capital japonesa.

Varios usuarios reportaron en la red social X haber pedido a la Embajada española en Japón que tomara medidas contra el streamer. Una fuente consular se limitó a afirmar a la agencia de noticias EFE que se contestó directamente a varias personas.

Pero los comentarios esconden un fenómeno cada vez más visible en los medios japoneses: el supuesto aumento de turistas extranjeros que acuden a los barrios rojos de Tokio en busca de prostitutas.

"Hay una mezcla de curiosos —gente de Australia, México, Brasil, etcétera— y se ve una gran diversidad de personas negociando mediante aplicaciones de traducción en sus teléfonos. También los traen guías extranjeros; guías que hablan japonés con fluidez se acercan a ellos mientras están de copas", explicó a EFE Hidemori Gen, fundador de la asociación Seiboren, un grupo japonés que ayuda a mujeres que ejercen la prostitución.

El grupo de Gen, que busca principalmente dar asistencia a las víctimas de "Host Clubs" (bares donde se va a conversar y beber con jóvenes, y donde a veces son forzadas a prostituirse para pagar sus deudas), se encuentra en pleno barrio de Kabukicho.

Gen asegura que, aunque la Policía ha aumentado sus patrullas en la zona, los agentes muy rara vez detienen a extranjeros para interrogarlos, por lo que "hacen prácticamente lo que quieren".

A esto se suma que las patrullas policiales, por lo general, se centran en la zona más concurrida y turística del barrio, y no llegan a las calles y parques más alejados, donde por lo general se concentran las mujeres prostituidas.

Un fenómeno poco visible

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el fenómeno del turismo sexual, numerosos medios japoneses han publicado en los últimos años artículos asegurando que cada vez más turistas, especialmente de China, acuden a Kabukicho en busca de prostitutas, impulsados por la depreciación del yen y por las redes sociales.

"Creo que está aumentando. Considero que la debilidad del yen es un factor que contribuye, pero también creo que la difusión de información a través de las redes sociales y los medios de comunicación es una de las razones", explica a EFE Arata Sakamoto, que dirige Rescue Hub, una ONG que da apoyo a esas mujeres.

Las estadísticas policiales nacionales no muestran un aumento de los delitos de prostitución, pero este vacío refleja una realidad que algunos en Japón tratan de cambiar: actualmente, la ley japonesa solo castiga explícitamente a los que ofrecen sexo a cambio de dinero, y no a los clientes que lo solicitan.

Es por eso que el Ministerio de Justicia japonés presentó el pasado lunes un borrador de informe en el que se estudia incluir castigos específicos para los clientes, según el diario nipón Asahi, y busca presentar un proyecto de enmienda de la Ley para la Prevención de la Prostitución de 1956.

Perseguir a los clientes

"Parece que por fin hemos llegado a ese punto. Hasta ahora los hombres involucrados en la prostitución salían indemnes; a lo sumo, se les interrogaba como testigos. Las infracciones solían centrarse en facilitar el local o actuar como intermediario, por lo que a los participantes directos simplemente se les enviaba a casa sin sanción", explica Gen.

Sakamoto, el responsable de Rescue Hub, también celebra que se esté considerando imponer sanciones a los que compran servicios sexuales.

"Algunos compradores se aprovechan de su impunidad para explotar aún más a quienes venden sexo", explica.

El responsable ha escuchado casos de violencia, o casos en los que los clientes han obligado a las mujeres a mantener relaciones sin protección o las han grabado con celular sin su consentimiento.

"Los perpetradores actúan bajo la premisa de que 'las mujeres no denunciarán a la Policía por temor a ser arrestadas', explica.

Pero Sakamoto advierte, al mismo tiempo, que criminalizar totalmente la prostitución podría llevar a que este tipo de transacciones se hiciera de forma más clandestina, lo que dificultaría adicionalmente la visibilidad de los abusos.

"Para reducir la prostitución en sí misma es necesario introducir sanciones para quienes compran sexo y, al mismo tiempo, mejorar el apoyo concreto a las mujeres obligadas a prostituirse", concluye.

Nueva polémica de la plataforma Kick

El video de la polémica fue transmitido a través de la plataforma australiana Kick, que el año pasado ya fue objeto de denuncias tras la muerte en directo de un usuario francés.

De unos siete minutos, fue posteriormente difundido en otras redes sociales y generó críticas adicionales porque, al momento en que un transeúnte negro interviene para ayudar a la joven, Alonso y sus compañeros lo increpan con insultos racistas.

Fundada a finales de 2022 por multimillonarios de las criptomonedas, Kick no respondió a las preguntas de EFE sobre posibles medidas contra la cuenta del creador.

Alonso, español residente en Japón con unos 25 mil 600 seguidores en Kick y 223 mil en YouTube, ya había publicado anteriormente contenidos en los que hacía referencias a conductas sexuales sin consentimiento.

Tras la polémica, se disculpó reconociendo que su lenguaje no había sido apropiado, aunque justificando que el contenido iba dirigido a un público concreto.

Muerte en directo

El episodio se produce apenas un año después de la muerte durante una transmisión en Kick del francés Raphaël Graven, conocido como Jean Pormanove o JP, tras permanecer más de 12 días emitiendo contenido en el que era sometido a humillaciones y abusos.

Aunque la autopsia descartó inicialmente la intervención de terceros, en agosto de este año un tribunal de Niza condenó a dos streamers, Owen Cenazandotti y Safine Hamadi, a dos años y 18 meses de prisión por la violencia ejercida contra Pormanove y otro participante, aunque las penas no son de cumplimiento efectivo.

La autopsia determinó que la muerte no fue consecuencia directa de los golpes, pero la Justicia francesa mantiene abierta una investigación sobre la responsabilidad de Kick en la difusión y moderación de estos contenidos.

Con sede en Melbourne, en el sur de Australia, Kick fue fundada con financiamiento de multimillonarios australianos vinculados a la plataforma de apuestas con criptomonedas Stake.com.

Su objetivo era competir con el gigante del streaming Twitch -número uno en el sector-, prometiendo una menor moderación de contenido y comisiones más bajas para los creadores.

Esta laxitud se tradujo desde entonces en la aceptación de expresiones racistas y homófobas, expansión de contenido de extrema derecha, apuestas y también en el consumo de drogas o autolesión e humillaciones.

La compañía prohíbe actualmente en sus normas el contenido sexual no consentido, el acoso, los discursos de odio, la violencia y otras conductas ilegales o peligrosas. Sin embargo, continúa recibiendo críticas por la difusión de contenidos extremos.