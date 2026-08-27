Google rindió homenaje a la legendaria estrella del country estadounidense Dolly Parton con una animación interactiva de mariposas en su buscador para recordar el legado musical de la artista, fallecida este martes a los 80 años.

Al escribir el nombre de la artista aparece una animación interactiva de varias mariposas naranjas flotando en la pantalla, en referencia a la canción de 1974 "Love Is Like a Butterfly".

Tras desvanecerse, le sigue la frase "We Will Always Love You" (Siempre te amaremos) junto a una imagen de la artista y las fechas de nacimiento y fallecimiento (1946-2026).

El enunciado adaptó al plural 'I Will Always Love You', la mítica canción escrita y compuesta por la propia Parton en 1973 y que cuyo éxito se consagró en 1992, cuando se convirtió en un fenómeno global en la voz de Whitney Houston para la película "El guardaespaldas".

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