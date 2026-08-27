Presupuesto 2027: Economistas piden priorizar la inversión pública

Economistas de El Primer Café coincidieron este jueves en la necesidad de priorizar la inversión pública en el Presupuesto 2027, debido a su impacto sobre el crecimiento y el empleo, aunque manifestaron diferencias respecto de la política fiscal desarrollada hasta ahora por el Gobierno.

El debate se produjo ante la proximidad de la discusión presupuestaria, que ya comienza a concentrar la atención del Congreso tras la aprobación de la megarreforma, y las señales entregadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de que el crecimiento del gasto público para el próximo año se ubicará entre 0% y 1%.

El investigador de Rumbo Colectivo Rodrigo Echecopar manifestó preocupación ante la posibilidad de que las restricciones fiscales terminen concentrando los recortes en inversión pública.

"Estamos yendo hacia una 'crónica de una muerte anunciada', donde vamos a ver un presupuesto que, para evitar dejar de gastar en elementos que son importantes evidentemente para el desarrollo del país, (...) lo que se va a hacer es reducir el gasto en inversión", advirtió.

Echecopar sostuvo que la inversión pública tiene un efecto particularmente relevante porque moviliza la actividad económica en el corto plazo y aumenta la capacidad productiva hacia el futuro.

Según el economista, los decretos presupuestarios conocidos hasta ahora muestran que una parte importante del ajuste aplicado durante este año se ha concentrado en gasto de capital.

"Más del 70% de ese ajuste presupuestario es precisamente en gasto en capital, gasto en inversión", afirmó, mencionando entre los proyectos afectados obras como el nuevo cuartel de la PDI en Chillán y las rutas 150 y 160 en la Región del Biobío.

García pide focalizar el gasto

La economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García coincidió en la importancia de proteger la inversión pública, aunque discrepó del diagnóstico de Echecopar respecto de la responsabilidad del actual Gobierno en su menor ejecución.

"Yo efectivamente estoy de acuerdo en que la inversión pública es un elemento fundamental. Uno, porque potencia al sector privado, potencia la actividad privada y por lo tanto no es reemplazable sino que es complementaria. Porque además implica contratar gente, hay empleo que se crea", sostuvo.

De cara al Presupuesto 2027, García planteó que espera un gasto "bien focalizado" y afirmó que, frente a la estrechez de recursos, será necesario establecer prioridades.

"Yo confiaría y esperaría y le pediría al Gobierno obviamente que el gasto en inversión lo priorice", enfatizó.

El debate se da además en un contexto de menores expectativas de crecimiento: expertos ya habían advertido que Chile difícilmente alcanzará las metas previstas para este año, apuntando al débil comportamiento de la inversión entre los principales factores de preocupación

Escobar: "Hay que cuadrar este círculo"

Desde Chile 21, Luis Eduardo Escobar sostuvo que existe un punto de acuerdo transversal entre García y Echecopar respecto de la relevancia de la inversión estatal.

"La importancia de la inversión pública por su efecto directo, pero también por su efecto indirecto y cómo promueve y facilita la inversión privada. Así que desde ese punto de vista, yo creo que los economistas no tenemos discrepancias", afirmó.

Sin embargo, Escobar advirtió que cuando se aplican reducciones importantes del gasto, la inversión pública suele ser una de las principales variables de ajuste, debido a la existencia de otros desembolsos comprometidos y a las crecientes demandas en áreas como seguridad, salud y vivienda.

"Cómo el ministro va a cuadrar este círculo es la pregunta que nunca ha respondido y que va a tener que responder en blanco y negro cuando presente el presupuesto", sostuvo.

El economista apuntó además a los efectos fiscales de la megarreforma, cuya capacidad para impulsar el crecimiento ya había sido puesta en duda por especialistas, y advirtió sobre la dificultad de compatibilizar menores ingresos, compromisos de gasto y nuevas prioridades.

Díaz apuesta por complementar las herramientas

El economista del Instituto Libertad Gustavo Díaz, por su parte, reconoció que un crecimiento reducido del gasto representa "un desafío importante", pero llamó a complementar el presupuesto con otras herramientas para incentivar la actividad.

"Si por alguna razón tenemos una herramienta, un instrumento que está menos disponible como podría ser el gasto público, bueno, hay que potenciar las otras herramientas que tenemos para poder generar los objetivos, alcanzar las metas que el Gobierno se ha ido trazando", afirmó.

Díaz también planteó que acelerar la implementación de las medidas contenidas en la megarreforma es relevante precisamente porque sus efectos sobre la economía no serán inmediatos.

El Ejecutivo ha defendido la iniciativa como uno de sus principales instrumentos para impulsar la actividad y atraer capitales. Tras su aprobación, Quiroz destacó la reforma como una de las principales apuestas procrecimiento del Gobierno.