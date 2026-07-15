Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.4°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Millonarios?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro albo se encuentra realizando su intertemporada en Colombia.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Millonarios?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo se encuentra realizando la intertemporada en Colombia de cara a lo que será la segunda rueda en la Liga de Primera, y se medirá en un amistoso a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá.

El cotejo está pactado para este próximo sábado 18 de julio, a partir de las 19:00 horas (23:00 GMT), y solo se transmitirá a través de streaming, en la plataforma de Disney+Premium.

Los "albos" se encuentran realizando prácticas distribuidas en tres turnos bajo las ordenes del técnico argentino Fernando Ortiz, que espera repetir los buenos resultados del primer semestre.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada