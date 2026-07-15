¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Millonarios?

Colo Colo se encuentra realizando la intertemporada en Colombia de cara a lo que será la segunda rueda en la Liga de Primera, y se medirá en un amistoso a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá.

El cotejo está pactado para este próximo sábado 18 de julio, a partir de las 19:00 horas (23:00 GMT), y solo se transmitirá a través de streaming, en la plataforma de Disney+Premium.

Los "albos" se encuentran realizando prácticas distribuidas en tres turnos bajo las ordenes del técnico argentino Fernando Ortiz, que espera repetir los buenos resultados del primer semestre.

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