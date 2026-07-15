Megarreforma: Senado aprobó rebaja del impuesto corporativo y reintegración tributaria

En una sesión de alta tensión política y técnica, la Cámara Alta aprobó la rebaja del impuesto corporativo al 23 por ciento, en una estrecha votación con 26 votos a favor y 24 en contra.

Además, se dio luz verde a la reactivación tributaria, la que fue calificada como "obscena" por el senador Daniel Núñez (PC), ya que beneficiará a 75 mil personas con ingresos mensuales superiores a los 20 millones de pesos, quienes no pagarán impuestos si ya fueron cobrados a sus empresas.

Previamente, el Senado aprobó por unanimidad este miércoles el articulado correspondiente al fondo para la reconstrucción nacional.

Con 50 votos a favor y ninguna abstención, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast logró asegurar el financiamiento de emergencia, un punto que, a diferencia del resto de la megarreforma, no generó disenso entre las bancadas.

Sin embargo, el camino para el resto de la normativa se presenta complejo. Durante la cuenta inicial, se dio a conocer un informe del Servicio Electoral (Servel) que pone una luz de alerta sobre la exención de contribuciones para adultos mayores.

El organismo advierte que la facultad otorgada al Servicio de Impuestos Internos (SII) para requerir información vulnera su autonomía.

A estas críticas técnicas se sumaron las de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que planteó cinco preocupaciones, entre ellas la reconstrucción desde una perspectiva de derechos, las medidas tributarias y el derecho de los pueblos indígenas y el deber de consulta, consentimiento libre, previo e informado.

La sesión continuará bajo la modalidad de total despacho hasta la madrugada para permitir que los diputados revisen los cambios el próximo martes. (FOTO: ATON)

Choque de visiones: "Día negro" vs "matonaje"

Durante la discusión en sala, la senadora Claudia Pascual (PC) manifestó su angustia ante lo que considera una pérdida de recursos para el Estado.

"Este es el día negro de las arcas fiscales. Vamos a retroceder y, de verdad, lamento mucho y me es incluso un poco angustioso saber que no le voy a poder dejar un mejor país a mi país", sentenció la parlamentaria.

En la vereda opuesta, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) lamentó que no se lograran acuerdos aún más amplios, pese a que, "cuando se quiso influir con propuestas sensatas, se pudo y esta ley pudo ser todavía mejor".

"Hubo voluntad para construir acuerdos más grandes, pero el cierre de filas y el matonaje (de sectores opositores) no lo permitieron", replicó el parlamentario.

La senadora Claudia Pascual (PC) calificó la jornada como un "día negro" para las arcas fiscales, proyectando un retroceso para el país. (FOTO: ATON)

Acuerdo con municipios

Durante esta misma jornada, el ministro Quiroz informó un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), con el que los municipios tendrán una completa compensación de recursos del Fondo Común Municipal, que se verá afectado por la exención del pago de contribuciones.

El titular de Hacienda detalló que "estamos llanos a entregar una compensación total, no solo al efecto que tiene sobre el Fondo Común Municipal, sino que también sobre los municipios mismos. Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal a consecuencia de esta exención".

"Sin embargo, esta compensación va acompañada de dos principios, que esta entrega de recursos esté sujeta al cumplimiento de obligaciones legales de transparencia e información y al compromiso de avanzar en la reducción de los plazos de tramitación de los permisos que dependan de la gestión municipal", detalló.

El futuro del proyecto

De cara a lo que aún estaba pendiente, desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró optimista y señaló que "seguimos conversando con la oposición y hay muchas normativas y medidas que creo que van a contar con votos de la oposición también".

"Va a ser una mezcla; algunas sí, algunas más, otras menos", indicó el jefe de la billetera fiscal.

La sesión se mantendrá hasta total despacho, lo que implica que el debate de los cerca de 90 artículos restantes podría extenderse hasta la madrugada de este jueves.

El objetivo es que la Cámara de Diputados reciba el proyecto modificado el martes. De persistir los rechazos en la Cámara Baja, el proyecto se vería obligado a resolverse en una comisión mixta.