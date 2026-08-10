¿Cuánto cuesta la de Vozinha? Salieron a la venta las camisetas de arquero de Colo Colo

Tras un periodo de espera, Colo Colo y Adidas lanzaron a la venta las camisetas de arquero modelo 2026, con la posibilidad de estampar el nombre de Vozinha tras el boom por su fichaje en el club albo.

Hasta el momento el "Cacique" había promocionado las camisetas local y visitante con el nombre del caboverdiano, quien fue presentado con la indumentaria negra de jugador.

Dos modelos de arquero se sumaron al sitio web de Adidas este lunes, tras una distribución limitada de la camiseta fucsia en la tienda web de Colo Colo y en las tiendas especializadas 90 Minutos e Inro Camisetas y Estampados.

¿Cuánto cuesta la "29" de Vozinha?

A diferencia de los jugadores de campo, para los arqueros Colo Colo cuenta con camisetas de versión profesional "Climacool+" para los arqueros, teniendo un precio más elevado.

La camiseta manga corta, disponible solo en fucsia, está a $74.990 sin estampado, y a $89.990 si se agrega nombre y número, que puede ser el de Vozinha o uno personalizado.

En tanto, la manga larga, amarilla o fucsia, sube a $84.990 y $99.980 con estampado.

Cabe señalar que la compra a través de Adidas no incluye la totalidad de los auspiciadores ni el parche de la Liga de Primera. Los hinchas interesados en el "estampado full" deberán acudir a tiendas externas para adquirir aquellos ítems.