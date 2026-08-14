Dragicevic: Mirko Jozic no es un ídolo, fue un trabajador más de Colo Colo

Colo Colo vive la cuenta regresiva para el arribo de Mirko Jozic a Chile en septiembre, pero el expresidente del club Peter Dragicevic sorprendió bajándole el perfil a la figura del histórico DT campeón de la Copa Libertadores 1991, la Recopa Sudamericana y la Interamericana 1992 y tres torneos nacionales.

"A ver, Mirko Jozic fue un entrenador que yo contraté para que viniera a trabajar en las divisiones menores y que después volví a contratar para el Primer Equipo", dijo en el programa La Hora de Conversar.

"Si viene me podré juntar con él, pero para mi Mirko Jozic no es el ídolo, fue un trabajador al que Colo Colo le entregó todas las herramientas y toda la estructura para que ese equipo lograra lo que se logró", sumó.

En esa línea, destacó que hubo "desde administrativos, médicos, los que arreglaban la cancha, todos los directores del club que se bancaron todo ese período donde pusieron a disposición intereses particulares, e incluso plata para que esto terminara en un éxito".

"Él es un trabajador más. Más que nosotros agradecer, él debería estar agradecido de la oportunidad que le dio Colo Colo, de poder consagrarlo y llevarlo a lo más alto", añadió.

Aunque trató de matizar señalando que "no desconozco en lo absoluto su trabajo, es más, lo aplaudo porque creo que aportó muchas cosas buenas", apuntó que "para mí es más importante Lizardo Garrido, no sé si me explico". Incluso, Dragicevic expuso que "tal vez son más importantes mis propios directores, que me acompañaron en esa época".

"Acá los héroes del '91 son los jugadores y Mirko Jozic, pero si yo no hubiera llegado al club, hoy Colo Colo no tendría estadio ni Copa Libertadores de América, eso te lo puedo asegurar, pero yo me atreví a pensar diferente, lástima que después nadie a querido copiar o mejorar el modelo", añadió.