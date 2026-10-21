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En Colo Colo juegan al misterio con el itinerario de Vozinha para el Balón de Oro

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En Colo Colo juegan al misterio con el itinerario de Vozinha, arquero de Cabo Verde que se prepara para la ceremonia del Balón de Oro de este lunes. En el club todavía existen algunas incertidumbres sobre su viaje, su presencia en la premiación y la eventual participación de algún representante institucional, mientras el técnico mantiene abierta la interrogante sobre su citación para el partido del domingo.

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