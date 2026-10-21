Autoridades decretaron alerta roja en la comuna de Arauco por un nuevo socavón en la Villa El Mirador, donde se registra una grieta que desde el 12 de octubre ha significado trabajos. Dicha fisura alcanzó los 400 metros y en medio del sistema frontal motivó la evacuación preventiva de 152 familias de las 400 que habitan el lugar.

El alcalde Mauricio Alarcón detalló que las familias corresponden a "112 de la Plataforma 100 y 40 de la Plataforma 200", y agregó que "se les manifestó la preocupación, los riesgos que había y, sobre todo, también se generó una condición de un acuerdo para que en caso de que la situación tuviera ribetes de mayor gravedad, se activara un protocolo de emergencia que fue con ellos conocido respecto a hacia dónde evacuar 'en caso de'".

"La plataforma 200, que se supone estaba mayormente asentada, ha seguido desplazándose, si bien en menor grado, pero es un tema que para nosotros igual se constituye en una legítima preocupación", aseveró el jefe comunal.

Escucha el informe completo del periodista Cristofer Espinoza.

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