La abogada Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversó con Cooperativa sobre las medidas de mitigación para el cambio climático y criticó los recortes económicos que se estiman en el proyecto de ley Presupuesto 2027 en el área de adaptación y mitigación del cambio climático.

En el marco de un nuevo sistema frontal, la experta planteó que "los planes de acción de cambio climático, de riesgo de desastres, por ejemplo, no se están haciendo cargo justamente de estos riesgos y amenazas y las medidas concretas que se deben adoptar para la población más vulnerable, porque la vulnerabilidad se exacerba con este tipo de eventos".

"Si el objetivo para Chile, para este Gobierno, es el desarrollo económico del país, los eventos climáticos extremos, el cambio climático y sus impactos en el territorio nacional —como es la sequía, como son los aluviones, las marejadas, los incendios— traen un invaluable costo económico. Y el costo de no hacer nada es mucho mayor, por lo tanto, que el de adoptar las medidas necesarias", advirtió.

En ese sentido, Moraga afirmó que "el concepto de gasto en cambio climático es un concepto equivocado, porque pasa a ser una inversión: una inversión para reducir el costo y para proteger a las personas y los medios en los que viven".

"Por lo tanto, creo que el recorte en estas materias, en lo que es la acción concreta para enfrentar los impactos del cambio climático, es un error; pero también es un error el bajar los presupuestos para el desarrollo científico del país, porque hoy día lo que se sabe y los pronósticos que se pueden realizar es gracias a ese desarrollo científico", aseveró.

De esa forma, sostuvo que "somos un país vulnerable, y eso es objetivo. Los impactos del cambio climático nos están afectando y, por lo tanto, estos eventos sobre la base de que ya las condiciones del cambio climático tienen un efecto aún mayor. Esa vulnerabilidad no es estática: esa vulnerabilidad puede reducirse, y se reduce a través de acciones concretas que permitan justamente reducir el nivel de riesgo".

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