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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando De Paul está afectado por una lesión muscular

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero no pudo completar el partido en la derrota frente a Palestino.

Fernando De Paul está afectado por una lesión muscular
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Aquejado por una lesión muscular que le impidió terminar el partido frente a Palestino, este lunes el portero Fernando De Paul acudió a realizarse exámenes médicos para evaluar su presencia en Colo Colo.

La situación se remonta al duelo por la décima jornada de la Liga de Primera, ya que en el minuto 65 del partido en el Monumental el meta se lesionó al intervenir en una jugada que fue anulada por el VAR.

El malestar fue tanto que De Paul tuvo que ceder su lugar y Fernando Ortiz realizó el cambio por Gabriel Maureira. Pese a esto, el afectado abandonó el recinto de Macul aludiendo a que simplemente se trató de una contractura.

Durante el transcurso de esta jornada, los exámenes arrojarán el resultado de la situación mientras que el central Joaquín Sosa también dirá presente después de ser sustituido en ante Palestino, también por molestias físicas.

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