Fernando Ortiz abrió la puerta a la opción de Bruno Barticciotto en Colo Colo

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, abordó la posibilidad de incorporar al delantero chileno Bruno Barticciotto y dejó abierta la puerta a revisar su eventual llegada mientras permanezca abierto el mercado de pases. "

"En el caso de Bruno, si es que está en estos momentos latente a que llegue a venir, lo dijo también nuestro presidente: Hasta que el libro de pases esté abierto, las posibilidades o las oportunidades que se puedan presentar, las analizaremos", afirmó.

Ortiz recalcó que ni él ni el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, han entregado públicamente nombres de posibles refuerzos, pero reconoció que conoce al delantero de Talleres tras coincidir en México.

"Sí, lo conozco a Brunito, claro. Es más, le regalé un asador. Cuando me fui de Torreón le regalé un asador, aunque nunca me invitó a comer un asado", comentó entre risas, para luego incluir en la broma a Marcelo Barticciotto, padre del atacante: "Le cuesta meter la mano en el bolsillo al padre".

Sobre las necesidades del plantel, el técnico insistió en que está conforme con los jugadores a disposición y explicó que ya conversó con la dirigencia respecto a las posiciones que considera necesario observar. "A veces te da la sorpresa en los últimos momentos donde pueda surgir alguna posibilidad y lo analizaremos antes que cierre", sostuvo.

Iván Román entró inmediatamente en la competencia

Ortiz también analizó la incorporación del defensor chileno Iván Román, quien llegó desde Atlético Mineiro y ya realizó su primer entrenamiento con el plantel. El DT diferenció su situación de la de Vozinha porque el zaguero venía con ritmo competitivo. "Iván ya venía en competencia, incluso ha tenido partidos completos de 90 minutos en poco tiempo atrás", explicó.

El entrenador destacó además la versatilidad de Román para desempeñarse en diferentes estructuras defensivas. "Sabemos que ha jugado con línea de cuatro siendo central derecho o izquierdo, ha jugado línea de cinco siendo de líbero y central derecho", señaló, aunque todavía no resolvió si estará entre los convocados o tendrá opciones de jugar ante O'Higgins. También elogió su madurez: "Cuando hablé con Iván hace semanas atrás lo noté un chico maduro (...) La personalidad se nace, porque trabajar sobre la personalidad es muy difícil".

Vozinha compite con Gabriel Maureira por el arco

En cuanto al arquero caboverdiano Vozinha, cuyo nombre es Josimar Dias, Ortiz contó que lleva cerca de diez días trabajando con el plantel y ya está en condiciones físicas de competir. "Lo estoy evaluando día a día", explicó, añadiendo que decidirá durante los próximos días si integra la citación para el domingo.

El técnico descartó sentir presión para entregarle inmediatamente la titularidad y puso al experimentado guardameta en igualdad de condiciones deportivas con Gabriel Maureira. "Tanto Josimar como Gabriel, a la hora de tomar una decisión deportiva, son los dos iguales (...) Acá lo que es más importante es el equipo", afirmó.

Arturo Vidal, la defensa y las variantes ofensivas

Ortiz también se refirió a la competencia que generará la llegada de Román en una defensa donde aparecen Joaquín Sosa y Jonathan Villagra, junto con las alternativas que ofrece Arturo Vidal. "El que mejor esté va a jugar, eso está claro desde el principio de que yo llegué", remarcó. Sobre Vidal y su situación con las tarjetas amarillas antes del Superclásico, sostuvo que el mediocampista "es un jugador de experiencia y sabe manejarla".

Respecto de los problemas defensivos exhibidos en los últimos encuentros, el DT aseguró que el trabajo de la semana estuvo enfocado en visualizar y corregir los errores, recordando que los rivales conocen cada vez mejor el funcionamiento de Colo Colo durante la segunda rueda. Además, confirmó que Diego Ulloa está en condiciones de competir frente a O'Higgins.

Finalmente, Ortiz anticipó un encuentro exigente frente al equipo dirigido por Lucas Bovaglio. "O'Higgins es un gran equipo, lo ha demostrado a lo largo de este año y del año anterior", afirmó. En ofensiva, el entrenador todavía analiza la formación tras recuperar a Javier Correa y considerando el buen rendimiento de Maximiliano Romero y Hernández: "Me tomaré el tiempo para poder analizar y presentar lo mejor para el día domingo".