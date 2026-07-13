Fernando Ortiz dispuso de trabajos en triple turno para intertemporada de Colo Colo en Colombia

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz dispusó de trabajos en triple turno para su intertemporada en Colombia, donde se medirá ante Millonarios FC en un amistoso de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera.

Durante la mañana de este lunes, el equipo realizó la primera práctica de fútbol en el complejo de Independiente Santa Fe, la cual comenzó a las 07:30 horas de nuestro país.

Los trabajos continuarán con gimnasio al mediodía y terminarán con otra sesión de fútbol por la tarde.

El amistoso ante Millonarios FC está programado para el sábado 18 de julio a las 19:00 horas de nuestro país en el Estadio El Campín de Bogotá.