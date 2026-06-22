Fernando Ortiz sobre la opción de Diego Valdés en Colo Colo: "Tengo diálogo con él"

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, comentó los desafíos para el segundo semestre y sostuvo que conversó con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sobre la posibilidad de sumar nombres, con uno subrayado en la libreta: El hoy volante de Vélez Sarsfield Diego Valdés.

"Me he juntado con Aníbal y hemos charlado sobre la posibilidad de poder sumar algún jugador. Eso está latente, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo en que ese jugador llegue a sumar y nos pueda ayudar", sostuvo Ortiz en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Uno de los nombres que volvió a aparecer fue el de Diego Valdés, jugador que Ortiz conoce muy bien tras su paso por América de México. "Tengo diálogo con Diego porque tuve la relación del América y la sigo manteniendo", señaló, sin cerrar la puerta a un nombre que ya había sonado con fuerza en Macul.

El DT albo sinceró dos zonas que hoy le dan vuelta en la cabeza: el arco y la generación de juego. La situación de Fernando de Paul, aún marcada por la incertidumbre de su recuperación, abrió una necesidad inesperada, pese al buen presente de Gabriel Maureira. "No sabemos si De Paul va a regresar de la mejor manera o como estaba. Es una incertidumbre. Ahí es donde hago hincapié en que quizás es necesario traer un arquero", explicó.

La otra preocupación pasa por la creación. Con Claudio Aquino fuera de su mejor forma física, el entrenador reconoció que Colo Colo necesita alternativas para alimentar mejor el ataque. "Claudio es un jugador diferente. Hoy Lautaro (Pastrán) se está poniendo la casta de creador, pero no es creador, es desequilibrante", comentó.

Ortiz abordó el presente de Arturo Vidal, quien pasó de los cuestionamientos a un buen nivel en Colo Colo. El técnico no quiso abrir la interna del supuesto cortocircuito entre ambos, pero sí reconoció que hubo una conversación clave. "Fue una charla individual que va a quedar entre nosotros dos", indicó y dejó viva la opción de renovación si el "King" sostiene el nivel: "Le quedan seis meses por delante. Ha hecho seis meses muy interesantes y va a depender de él".