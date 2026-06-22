Gobierno: "La mano cambió y las incivilidades se tienen que acabar"

Los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, Máximo Pavez y Gonzalo Guerrero, expusieron este lunes ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja para dar inicio a la tramitación de proyecto del Gobierno que crea un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública del 1 de junio, e ingresó al Congreso con suma urgencia hace una semana.

Concretamente, apunta a "consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes", pero su objetivo final es de naturaleza cultural, transmitió Pavez.

Lo que persigue el Ejecutivo con este proyecto "es dar una señal muy concreta en pos de que vuelva la cultura del orden a Chile. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a tolerar la incivilidad. Porque nos acostumbramos a ver en Chile que nadie paga el Metro; que cualquier persona con bomba mólotov detiene el establecimiento (colegio) público en Santiago; que cualquier persona hoy día puede detener, en una fecha 'X', el tránsito de una micro, la quema y no le pasa nada, y es importante dar la señal de que la mano cambió", señaló el subsecretario.

"Pedimos entender que lo que busca este proyecto es proteger a las personas que en sectores populares sufren la incivilidad, sufren el deterioro de sus calles, plazas, paraderos y sus casas, y que sufren diariamente las conductas que hoy día no tienen sanción" debido a que, las que actualmente existen, "no se aplican", argumentó.

El abogado aseguró que el proyecto es "responsable" y que, "sin perjuicio de la pasión que genera en los diputados de oposición, todas las inquietudes constitucionales y legales (que se le plantean) o tienen explicación o tienen solución".

"Todo el tema técnico tiene explicación, incluso el tema (polémico) de los bingos ilegales, que lo vamos a explicar cuando llegue su minuto. Pero hoy día lo que le importa al Gobierno es plantear el principio: que la mano cambió y que las incivilidades se tienen que acabar", enfatizó el militante UDI.

"La voluntad del Gobierno es sacar un buen proyecto, en la medida en que consensuemos el principio. Por lo tanto, si hay que delimitar las conductas, conversaremos sobre eso, no hay ningún problema. Si hay algún elemento de proporcionalidad -que podemos discutir en su mérito cuando llegue el momento del texto- conversémoslo"; pero si no hay voluntad de avanzar, "mejor digan, derechamente, que no quieren sancionar la incivilidad", desafió.

Pavez resaltó además que "el concepto del registro como sanción está siendo cada vez más incorporado en nuestro país", donde ya existe "Registro de Evasores del Transantiago, Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, Registro de Violencia en los Estadios", y en todos la lógica es la misma: "Usted comete una conducta, va a entrar en un registro y le van a pasar cosas".

En el debate, diputados de oposición alertaron el riesgo de que esta sanción se traduzca en exclusión social, y transforme los derechos sociales en "herramientas de disciplinamiento estatal" .

Qué es el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades y qué sanciones contempla

La propuesta de la Administración Kast es establecer consecuencias administrativas temporales para quienes ingresen al Registro, vinculando el acceso a trámites administrativos o a beneficios financiados con recursos públicos al cumplimiento de "normas básicas de convivencia".

El Registro de Vándalos será administrado por el Servicio de Registro Civil y tendrá un carácter parcialmente público: cualquier persona podrá requerir información por medio de una solicitud de acceso a la información pública, pero los antecedentes específicos de la causa permanecerán reservados, al igual que el acceso a la información que permita identificar a menores de edad.

El proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades: en el primer caso, se encuentran delitos contra la autoridad y bienes públicos, de conducta, contra profesionales de la salud o educación y contra las cosas. Quienes los cometan, permanecerán en el Registro por cinco años o dos, si se trata de menores de edad.

Entre las incivilidades se clasifican las faltas analizadas por los juzgados de policía local y los juzgados de garantía, por ejemplo: el depósito de escombros o el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, la realización de loterías no autorizadas o el consumo de drogas en la vía pública. En estos casos la permanencia en el Registro será de un año.

Una vez ingresadas al Registro, las personas condenadas por cometer estos delitos no podrán acceder a subsidios habitacionales y de arriendo; becas de educación superior, postgrado y fondos concursables (cultura, ciencia); licencia de conducir y pasaporte; beneficios tarifarios de transporte público, y sufrirán también la pérdida de pensiones de gracia.

Asimismo, se podrá retener la devolución de impuestos por multas impagas y se aplicará la prohibición de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.

El proyecto en trámite propone también un régimen agravado para quienes cometan incendios graves, ataques a autoridades, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado. En estos casos, las personas que ingresen al Registro tampoco podrán acceder a la gratuidad en educación superior ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Por último, el proyecto plantea mayores plazos de permanencia en el Registro de Actos Vandálicos en caso de reincidencia.