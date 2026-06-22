Gobierno anunció querellas por las amenazas de bomba simultáneas en Santiago

El Gobierno anunció la presentación de querellas contra los responsables de una serie de amenazas de bomba simultáneas que este lunes obligaron a evacuar el Centro de Justicia, el Palacio de Tribunales, juzgados civiles, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y el Zoológico Metropolitano.

La medida, confirmada por el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, surge tras descartar la presencia de materiales explosivos y busca perseguir penalmente el envío de correos electrónicos intimidatorios firmados por el seudónimo "Agonía 67", destinados a generar pánico y trastornar el funcionamiento de instituciones clave en la capital.

La alarma se encendió tras la recepción de mensajes que advertían sobre supuestas bombas instaladas en recintos de alta concurrencia. Ante la gravedad de los textos, que incluían frases como "queremos que reine el caos por todas partes", las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

"Hubo un mensaje que fue enviado al GAM por intermedio de un email y a distintas instituciones del Estado con la finalidad de provocar una alarma pública, un caos respecto a lo que es una supuesta bomba al interior del edificio", detalló Barrientos.

El remitente de las amenazas aseguraba haber escondido bombas con el fin explícito de provocar "caos" y generar un "ataque terrorista histórico". (FOTO: ATON)

Según la autoridad, "siempre van a llegar correos respecto a cualquier tipo de amenaza, pero estamos preparados y coordinados con las instituciones del Estado para poder atacar (la emergencia) de forma oportuna, eficiente y eficaz".

"Como Ministerio de Seguridad Pública tenemos la facultad de, ante cualquier amenaza contra alguna institución del Estado o cualquier persona, efectuar las querellas correspondientes, de las cual nos vamos a hacer parte dentro de esta situación", sentenció el seremi.

Pese a que el GOPE de Carabineros no halló artefactos en ninguno de los cinco puntos afectados, las amenazas sí interrumpieron actividades judiciales, culturales y recreativas.

La fiscalía y las policías ya trabajan en el rastreo digital del remitente "Agonía 67" para dar con el origen de los correos que movilizaron a gran parte de los servicios de emergencia metropolitanos.

Los correos obligaron a evacuar simultáneamente el Centro de Justicia, tribunales, el GAM y el Zoológico Metropolitano. (FOTO: ATON)

Ministra de Ciencia y Zoológico Metropolitano afectados por amenazas

Las amenazas de bomba no solo alteraron el funcionamiento de los tribunales, sino que impactaron en la agenda cultural y los panoramas familiares de la capital.

Uno de los puntos más afectados fue el GAM, donde la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, encabezaba una actividad que debió ser suspendida de forma repentina.

"Teníamos una presentación de un programa para capacitación que se llama 'Hazlo con IA', un programa con Sofofa y con el Cenia, y nosotros financiamos parte de eso. Entonces estábamos dentro del auditorio y luego evacuamos, pero todo bien, no hubo ningún problema", afirmó la secretaria de Estado, que, de todas maneras, valoró poder haber lanzado la iniciativa.

Los protocolos de emergencia permitieron la evacuación segura de autoridades, como la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien se encontraba en el GAM. (FOTO: ATON)

Por otro lado, el impacto ciudadano se sintió en el Zoológico Metropolitano, especialmente considerando que el país se encuentra en periodo de vacaciones de invierno. El recinto debió cerrar sus puertas y evacuar a cientos de familias tras las amenazas.

Ante el inconveniente, la administración del zoológico anunció que las entradas de las personas evacuadas este lunes tendrán vigencia para ser utilizadas entre el 23 de junio y el 6 de julio, permitiendo que el público pueda disfrutar del panorama en fechas posteriores.

La administración del Zoológico informó que compensará a los visitantes afectados permitiéndoles usar sus entradas durante las vacaciones de invierno. (FOTO: ATON)

Se confirmó que, tras el barrido de seguridad realizado por el GOPE, el recinto volverá a funcionar con normalidad desde este martes.