Fernando Ortiz y el panorama de fichajes en Colo Colo: Estamos observando y viendo oportunidades

Tras el cierre de la primera rueda de la temporada 2026, la conformación del plantel de Colo Colo para el segundo semestre se tomó la agenda en el Estadio Monumental, donde el entrenador Fernando Ortiz abordó de forma detallada las tratativas del club en el mercado de pases, delineando la estrategia conjunta que sostiene con la dirección deportiva y su visión sobre la llegada de eventuales incorporaciones.

Ortiz confirmó que durante los últimos días ha mantenido reuniones clave con el gerente deportivo, Daniel Morón, y el presidente de la institución para analizar las alternativas que ofrece el período de fichajes.

"Estamos teniendo conversaciones con Daniel y con el mismo presidente. Hemos estado esta semana intercambiando opiniones. No hemos finiquitado nada con respecto a nombres ni posiciones, pero sí estamos, obviamente, observando y aprovechando oportunidades que se puedan dar dentro del mercado", explicó el adiestrador, señalando que las definiciones se irán aclarando con el correr de las semanas.

Al ser consultado sobre las declaraciones del referente albo Arturo Vidal, quien manifestó públicamente que el equipo no requería de nuevas incorporaciones debido al buen rendimiento actual, el técnico se mostró de acuerdo en la lectura del presente, aunque matizó con las necesidades del mediano y largo plazo.

"Creo que Arturo ha pegado en la tecla. Él ve algo perceptivo y presente de lo que es la situación del equipo, y es algo que todos vemos", comentó Ortiz. Sin embargo, añadió que el mercado de pases no solo sirve para atender urgencias inmediatas: "A lo mejor se presenta la oportunidad de un jugador de proyección y, si se da, no solamente se ve en el presente, sino también en el futuro. Este mercado tiene diferentes lecturas de interpretación".

En ese sentido fue consultado respecto a la opción de sumar a Diego Valdés: "A Diego lo conozco de haberlo enfrentado en México y lo tengo bien visto. Es un jugador que no voy a descubrir ahora yo sus condiciones deportivas. Sí tengo diálogo con él, no para que venga exactamente a Colo Colo, sino porque he tenido una relación muy importante en México, así que me parece que es un jugador extraordinario y hoy lo está haciendo muy bien", expresó.

Finalmente, al evaluar su posición interna para solicitar incorporaciones tras los positivos resultados deportivos de la primera mitad del año, Ortiz descartó adoptar una postura de exigencia o ultimatums hacia la mesa directiva.

"Yo no me voy a parar adelante del presidente y le voy a decir: 'Fulanito o sutanito, si no vienen, me voy'. No soy de ese tipo de entrenadores. A mí lo que me complace y me hace feliz es entrenar. Obviamente me gusta tener un plantel competitivo, que hoy lo tengo, y si se puede reforzar, qué bueno; si no, se verá, pero estoy muy feliz trabajando", concluyó.

Además, tuvo palabras para el choque por Copa Chile ante Deportes Recoleta: "Nosotros no cambiamos nada, respetamos al rival de turno sin importar la categoría. Lo más importante se lo dije a los chicos al presentarles a Recoleta: el modo de afrontar estos partidos es como si fuera una final del mundo y así lo haremos", cerró Ortiz.