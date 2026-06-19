Con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el expresidente Gabriel Boric, la Casa Central de la Universidad de Chile acogió la ceremonia en que la ingeniera Alejandra Mizala Salces asumió la rectoría de la institución, por el período 2026-2030.

Académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la nueva rectora fue electa por la comunidad el pasado 2 de junio de 2026, y en el acto recibió la Medalla Universidad de Chile de manos de la ahora exrectora Rosa Devés, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar este cargo en la historia de la universidad.

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