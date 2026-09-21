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Gabriel Maureira quedó descartado para el duelo de Colo Colo ante Audax
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El portero arrastra una lesión y su lugar será ocupado por Eduardo Villanueva.
El portero arrastra una lesión y su lugar será ocupado por Eduardo Villanueva.
El portero de Colo Colo Gabriel Maureira quedó descartado por lesión para el duelo de este martes entre el cuadro albo y Audax Italiano por la ida de los octavos de final de Copa Chile.
Maureira se lesionó la semana pasada en una práctica del cuadro albo y esa dolencia le impidió ser parte de la nómina de la Roja sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.
De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, dicha lesión se mantiene por lo que no será considerado en el partido a disputarse mañana en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas.
En su lugar asoma como reemplazante Eduardo Villanueva.