Gabriel Maureira quedó descartado para el duelo de Colo Colo ante Audax

El portero de Colo Colo Gabriel Maureira quedó descartado por lesión para el duelo de este martes entre el cuadro albo y Audax Italiano por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Maureira se lesionó la semana pasada en una práctica del cuadro albo y esa dolencia le impidió ser parte de la nómina de la Roja sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, dicha lesión se mantiene por lo que no será considerado en el partido a disputarse mañana en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas.

En su lugar asoma como reemplazante Eduardo Villanueva.