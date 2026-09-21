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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Gabriel Maureira quedó descartado para el duelo de Colo Colo ante Audax

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero arrastra una lesión y su lugar será ocupado por Eduardo Villanueva.

Gabriel Maureira quedó descartado para el duelo de Colo Colo ante Audax
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El portero de Colo Colo Gabriel Maureira quedó descartado por lesión para el duelo de este martes entre el cuadro albo y Audax Italiano por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Maureira se lesionó la semana pasada en una práctica del cuadro albo y esa dolencia le impidió ser parte de la nómina de la Roja sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, dicha lesión se mantiene por lo que no será considerado en el partido a disputarse mañana en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas.

En su lugar asoma como reemplazante Eduardo Villanueva.

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